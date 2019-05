भ्रष्टाचार के आरोपों में ICC ने श्रीलंका के दो खिलाड़ियों को किया निलंबित

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ियों नुआन जोएसा और अविष्का गुणवर्धने को संयुक्त अरब अमीरात में एक टी10 लीग में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में अस्थाई रूप से निलंबित करद दिया। इन दोनों में से जोएसा पहले ही भ्रष्टाचार के पिछले आरोप के कारण निलंबित हैं। इन दोनों को इन आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है।

