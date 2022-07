सर्बिया के इस गेंदबाज ने विकेट लेने के बाद मनाया अनोखा सेलिब्रेशन, ICC भी हुआ फैन, वीडियो वायरल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सर्बिया के गेंदबाज का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विकेट लेने के बाद अयो मेने-एजेगी (Ayo Mene-Ejegi) नामक गेंदबाज अनोखे तरीके से सेलिब्रेशन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाज का यह वीडियो इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि उसे इंस्टाग्राम रील्स पर अब तक 1.5 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। हालांकि वीडियो 13 जुलाई को खेले गए एक मैच का है, जो कि सर्बिया और आइल ऑफ मैन (Serbia and the Isle of Man) के बीच खेला गया।