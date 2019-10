कोच रवि शास्त्री की फोटो शेयर कर ICC ने मांगा कैप्शन, फैन्स ने दिए मजेदार जवाब

रवि शास्त्री फिलहाल टीम इंडिया के प्रमुख कोच हैं। अगस्त में उन्होंने टॉम मूडी और माइक हैसन को पछाड़ कर दोबारा यह पद हासिल किया। 2017 में भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर होने के बाद रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के हेड कोच का पद संभाला था। उनके कोचिंग कार्यकाल में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम टेस्ट क्रिकेट में भी पहले रैंक पर पहुंच गई। वनडे और टी-20 में भी टीम में सुखद बदलाव आया। वह अपने मैनेजमेंट के साथ-साथ अपनी तस्वीरों को लेकर भी अक्सर सोशल मीडिया की सुर्खियों में बन हुए हैं। कई बार उन्हें अपनी तस्वीरों की वजह से ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है।

अब एकबार फिर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। आईसीसी ने उनकी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपनो दोनों हाथ खोल कर खड़े हैं। आईसीसी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए फैन्स से कैप्शन मांगा, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई।

फैन्स ने रवि शास्त्री की इस तस्वीर पर जमकर मीम्स बनाए और रिएक्शन भी दिए। फैन्स ने फोटोशॉप करके भी रवि शास्त्री की जमकर ट्रोलिंग की है।

Caption this 🤘 pic.twitter.com/prtM6jrnXA

Forgot this one 🤣😭 pic.twitter.com/NgNXNgtiii

Trying to copy our #IronMan 🤭 pic.twitter.com/MtRPOzGPVH