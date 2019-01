MS Dhoni को ICC ने इस अंदाज में किया सैल्यूट, भारतीय फैन्स हुए खुश

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में अपने बल्ले से आलोचकों के मुंह पर ताले जड़ दिए हैं। 2018 में उन्होंने 20 पारियों में केवल 275 रन बनाए थे। 12 साल के उनके करियर में यह उनका सबसे खराब औसत और स्ट्राइक रेट था, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही धौनी ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार पारियां खेली हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में धौनी ने तीन अर्धशतक जड़े। 37 वर्षीय यह दिग्गज बल्लेबाज 'मैन ऑफ द सीरीज' बने।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धौनी ने 193 रन बनाए और वह केवल एक बार आउट हुए। एडिलेड और मेलबर्न में उन्हें मैच को बाकायदा फिनिश किया और वह अंत तक आउट नहीं हुए। उनकी परफॉर्मेंस के चलते ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच पाई।

महेंद्र सिंह धौनी की शानदार पारी के लिए उन्हें पूरी दुनिया ने सैल्यूट किया। वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भी धौनी को अनोखे अंदाज में सलाम किया है। आईसीसी महेंद्र सिंह धौनी की तस्वीर को अपने सोशल मी़डिया का कवर पेज बनाया है। धौनी के दुनिया भर में फैन्स इस बात से बेहद खुश हैं।

आईसीसी के इस स्पेशल जेस्चर के लिए टि्वटर पर यूजर अपनी-अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि महेंद्र सिंह धौनी चौथे ऐसे भारतीय हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1000 से अधिक रन बनाए हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा यह करिश्मा कर चुके हैं। अब धौनी का शेड्यूल आगामी वर्ल्ड कप व्यस्त रहेगा। पहले उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, इसके बाद आईपीएल।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने महेंद्र सिंह धौनी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने धौनी को माइकल बेवन से बेहतर मैच फिनिशर बताया है। माइकल बेवन को क्रिकेट के महान फिनिशरों में से एक माना जाता है और धौनी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए छठे नंबर पर बल्लेबाज करने वाले इस पूर्व क्रिकेटर को पीछे छोड़ दिया है। इयान चैपल ने लिखा, 'बेवन मैच का अंत चौके से करते थे, लेकिन धौनी छक्के से करते हैं। जहां तक विकेटों के बीच में दौड़कर रन लेने की बात है तो आप निश्चित रूप से बेवन को सबसे पहले मानेंगे लेकिन 37 साल की उम्र में भी धौनी सबसे तेज रन लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। महेंद्र सिंह धौनी आंकड़ों के हिसाब से माइकल बेवन से बेहतर है। इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि धौनी सर्वश्रेष्ठ वनडे फिनिशर हैं।'