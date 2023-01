ICC ने किया WODI टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान, ये भारतीय खिलाड़ी है कप्तान

ऐप पर पढ़ें

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने वुमेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान कर दिया है। इस टीम में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। यहां तक कि इस WODI टीम की कप्तान भी भारत की ही खिलाड़ी हैं। इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ी हैं, जबकि टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जो भारत की तीनों फॉर्मेट की टीम की कप्तान हैं।

वुमेंस ओडीआई टीम में ओपनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की एलीसा हीली और भारत की स्मृति मंधाना को जगह मिली है, जबकि नंबर तीन पर साउथ अफ्रीका की लौरा वॉलवार्ट हैं। 4 नंबर पर इंग्लैंड की नैट स्कीवर को चुना गया है। वहीं, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी हैं। नंबर 6 पर भारत की हरमनप्रीत कौर हैं, जो टीम की कप्तान भी नियुक्त की गई हैं।

नंबर 7 पर न्यूजीलैंड की एमलिया केर को चुना गया है। वहीं, 8वें स्थान पर इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टेन को मौका मिला है। नंबर 9 पर साउथ अफ्रीका की आयोबोंगा खाका को चुना गया है। 10वें स्थान पर भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को जगह मिली है, जबकि टीम की 11वीं खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की सबनिम इस्माइल हैं। इस तरह 3-3 भारत और साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं।

Womens ODI team of the year in 2022 इस प्रकार है

एलीसा हीली, स्मृति मंधाना, लौरा वॉलवार्ट, नैट स्कीवर, बेथ मूनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), एमलिया केर, सोफी एक्लेस्टोन, आयाबोंगा खाका, रेणुका सिंह और शबनिम इस्माइल।