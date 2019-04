World Cup 2019: पाकिस्तान ने भी किया टीम का ऐलान, देखें 23 खिलाड़ियों की लिस्ट

ICC World Cup 2019 Pakistan squad: पाकिस्तान ने अनुभवी वहाब रियाज, उमर अकमल और अहमद शहजाद को आगामी विश्व कप के लिए 23 संभावित खिलाड़ियों की सूची से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक आधिकारि बयान में कहा गया है कि चुने गए संभावित खिलाड़ियों को 15 और 16 अप्रैल को लाहौर स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस टेस्ट देना होगा।

इसके बाद 18 अप्रैल को विश्व कप के लिए फाइनल टीम का ऐलान होगा। टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान की टीम विश्व कप से पहले मेजबान इंग्लैंड के साथ पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी।

23 सदस्यीय संभावित टीम : सरफराज अहमद (कप्तान), आबिद अली, आसिफ अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस सोहेल, हसन अली, इमाद वसीम, इमाम-उल-हक, जुनैद खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, शोएब मलिक, उस्मान शिनवारी, यासिर शाह।

