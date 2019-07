ICC World Cup:  जानिए, अब कहां खेला जाएगा अगला आईसीसी वर्ल्ड कप

ICC World Cup 2019: आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का सफर अब समाप्त हो चुका है। इंग्लैंड ने रविवार (14 जुलाई) को लॉर्डस में सुपर ओवर तक खिंचे मैच में न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार विश्व कप जीता। 2019 का विश्वकप इंग्लैंड में खेला गया था, अब चार साल बाद 2023 में एक बार फिर से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। इस बार वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा।

आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में 9 फरवरी से 26 मार्च तक खेला जाएगा। यह 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप होगा। इंग्लैंड पहले ही 1987, 1983, 1999 और 2019 में विश्व कप का आयोजन कर चुका है। इंग्लैंड अकेला ऐसा देश है, जिसने 1975,1979, 1983, 1999 में आयरलैंड, नीदरलैंड, स्काटलैंड और वेल्स के साथ टूर्नामेंट की सह मेजबानी की।

1987 का विश्व कप पहला ऐसा मौका था, जो इंग्लैंड से दूर भारत और पाकिस्तान में आयोजित किया गया। इस उप महाद्वीप में 1996 और 2011 में भी विश्व कप का आयोजन हुआ। 2011 में भारत ने महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में 1983 के बाद दूसरा आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता था।

हालांकि, पाकिस्तान को सह-मेजबान होने का दर्जा अनिश्चित सुरक्षा के चलते खोना पड़ा। गौरतलब है कि 2009 में लाहौर में श्रीलंका पाकिस्तान में थी और उन पर बस में हमला हो गया था। इस हमले के बाद से सभी देशों ने पाकिस्तान जाकर खेलने से इंकार कर दिया था, जो अब भी बना हुआ है।

पाकिस्तान के मैच अब दुबई (यूएई) में खेले जाते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान सुपर लीग का आयोजन भी यूएई में किया जाता है, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं हैं।

कुछ ऐसा रहा 2019 वर्ल्ड कप फाइनल का रोमांच

बता दें कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए थे। इंग्लैंड की टीम भी 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपने सभी विकेट खोकर 241 रन बना पाई। इस वजह से यह मैच सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर के 'टाई' छूटने के बाद न्यूजीलैंड पर 'बाउंड्री' के दम पर पार पाकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।



मैच पहले टाई छूटा और फिर सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने समान रन बनाए। इसके बाद फैसला 'बाउंड्री से किया गया। मेजबान इंग्लैंड अधिक 'बाउंड्री' लगाई थी और आखिर में 1975 से चला आ रहा उसका खिताब का इंतजार खत्म हो गया।

ICC टी-20 वर्ल्ड कप 2020 का शेड्यूल

7वें पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2020 का शेड्यूल जारी हो चुका है। पहली बार यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। पांच हफ्ते चलने वाला यह टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। पूर्व चैंपियन श्रीलंका और बांग्लादेश अपनी कम रैंकिंग के कारण पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के लिए सीधे क्वालीफाई करने में नाकाम रहे और अब उन्हें 2020 में होने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए ग्रुप चरण की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा।

आईसीसी सुपर 12 के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली टीमों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इनमें शीर्ष रैंकिंग के पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान शामिल हैं। लेकिन पूर्व चैंपियन और तीन बार के उप विजेता श्रीलंका और बांग्लादेश को टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में छह अन्य क्वॉलिफायर्स के साथ खेलना होगा।

आईसीसी पुरुष 2020 टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

अक्टूबर 24- ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 24- भारत vs दक्षिण अफ्रीका (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 25- न्यूजीलैंड vs वेस्टइंडीज (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 25- क्वालिफायर 1 vs क्वालिफायर 2 (बेलेरिव ओवल)

अक्टूबर 26- अफगानिस्तान vs क्वालिफायर ए 2 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 26- इंग्लैंड vs क्वालिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 27- न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर बी 2 (बेलेरिव ओवल)

अक्टूबर 28- अफगानिस्तान vs क्वालिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 28- ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 29- भारत vs क्वालिफायर ए 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 29- पाकिस्तान vs क्वालिफायर ए 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 30- इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 30- वेस्टइंडीज vs क्वालिफायर बी 2 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 31- पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड (गाबा)

अक्टूबर 31- ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर ए 1 (गाबा)

नवंबर 1- भारत vs इंग्लैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 1- दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान (एडिलेड ओवल)

नवंबर 2- क्वालिफायर ए 2 vs क्वालिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 2- न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर ए 1 (गाबा)

नवंबर 3- पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज (एडिलेड ओवल)

नवंबर 3- ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर बी 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 4- इंग्लैंड vs अफगानिस्तान (गाबा)

नवंबर 5- दक्षिण अफ्रीका vs क्वालिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 5- भारत vs क्वालिफायर बी 1 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 6- पाकिस्तान vs क्वालिफायर बी 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 6- ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 7- वेस्टइंडीज vs क्वालिफायर ए 1 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 7- इंग्लैंड vs क्वालिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 8- दक्षिण अफ्रीका vs क्वालिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 8- भारत vs अफगानिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

सेमीफाइनल

नवंबर 11 – पहला सेमीफाइनल (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 12 – पहला सेमीफाइनल (एडिलेड ओवल)

फाइनल

नवंबर 15 – फाइनल (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)