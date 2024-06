टी20 वर्ल्ड कप लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन और विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी, टॉप-5 में कोई भारतीय नहीं

ऐप पर पढ़ें

T20 World Cup 2024 most runs and most wickets list- वेस्टइंडीज वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबले के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2024 लीग स्टेज का अंत हो गया है। पहले राउंड के बाद 20 में से 12 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, वहीं 8 टीमों ने दूसरे राउंड यानी सुपर-8 में अपनी जगह बनाई है। सुपर-8 में जगह बनाने वाली टीमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की है। इन 8 टीमों में से चार -भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका- टीमें ऐसी रही जिन्होंने अभी तक हार का मुंह नहीं देखा है। ऐसे में अब उन खिलाड़ियों की लिस्ट भी सामने आ गई है जिन्होंने लीग स्टेज के दौरान गर्दा उड़ाया। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, तो फजलहक फारूकी ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि दोनों लिस्ट के टॉप-5 में कोई भारतीय नहीं है।

टी20 वर्ल्ड कप लीग स्टेज सबसे ज्यादा रन

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज 167 रनों के साथ लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनके बल्ले से यह रन 41.75 की औसत और 150.45 के स्ट्राइक रेट के साथ निकले। वहीं लीग स्टेज के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 98 रनों की पारी खेल वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन 164 रनों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस, अफगानिस्तान के इब्राहीम जदरान और ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रेविस हेड क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवे पायदान पर हैं।

भारत के लिए लीग स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत रहे, जो 94 रनों के साथ रैंकिंग में 18वें पायदान पर हैं।

प्लेयर मैच रन औसत स्ट्राइक रेट रहमानुल्लाह गुरबाज 4 167 41.75 150.45 निकोलस पूरन 4 164 41.00 150.46 मार्कस स्टोइनिस 4 156 78.00 190.24 इब्राहीम जदरान 4 152 38.00 124.59 ट्रेविस हेड 4 148 49.33 157.45

टी20 वर्ल्ड कप लीग स्टेज सबसे ज्यादा विकेट

बैटिंग की तरह बॉलिंग में भी अफगानी खिलाड़ियों का जलवा रहा। फजलहक फारूकी 12 विकेट के साथ लीग स्टेज के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उनके अलावा किसी भी गेंदबाज ने 10 या उससे अधिक विकेट नहीं चटकाए। टॉप-5 में फारूकी के अलावा न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, वेस्टइंडीज के अकील हुसैन, साउथ अफ्रीका के एनिच नॉर्खिया और बांग्लादेश के तंजीम हसन साकिब रहे।

भारत के लिए लीग स्टेज में सबसे सफल गेंदबाज हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह रहे, जिन्हें 7-7 विकेट मिली। दोनों भारतीय क्रमश: 13वें और 14वें पायदान पर हैं।