WIvsSL: फिर उभरा बॉल टेम्परिंग का जिन्न, ICC ने चांदीमल को माना दोषी

अभी दक्षिण अफ्रीका और आॅस्ट्रेलिया के बीच इस साल मार्च में समाप्त हुई चार टेस्ट मैचों की सीरीज में गेंद के साथ छेड़छाड़ के मामले में उपजे विवाद तीन महीने भी नहीं बीते थे कि एक बार और यह जिन्न उभर आया है। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान दिनेश चंडीमल पर अंतररार्ष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आईसीसी ने चांदीमल को वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंट लूसिया में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाया है। चांदीमल पर गेंद का आकार बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि, श्रीलंकाई टीम मैनेजमेंट ने चांदीमल का बचाव किया है।

फीफा विश्व कप 2018 से जुड़ी खबरों के लिए लिंक पर क्लिक करें

आईसीसी ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, 'श्रीलंका के कप्तान चांदीमल को आईसीसी की आचार संहिता 2.2.9 स्तर के उल्लंघन का दोषी पाया गया है।' आईसीसी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस मामले में आगे की जानकारी भी दी जाएगी। इस मुद्दे के ही कारण श्रीलंका ने तीसरे दिन के खेल की शुरुआत देरी से की थी। हालांकि, टीम ने इस मामले से साफ इनकार किया है। आईसीसी ने चांदीमल को जिस आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना है, उसी मामले में आॅस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीवन स्मिथ, पूर्व उप कप्तान डेविड वॉर्नर और युवा ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट क्रमश: एक एक साल और दस महीने का प्रतिबंध झेल रहे हैं।

BREAKING: Sri Lanka captain Dinesh Chandimal has been charged for breaching Level 2.2.9 of the ICC Code of Conduct.



More to come... #WIvSL pic.twitter.com/EGU278hZug