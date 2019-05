World Cup 2019: स्मिथ-वॉर्नर 13 महीने बाद ऑस्ट्रेलियाई जर्सी में लौटे

आगामी विश्व कप (ICC World Cup 2019) के लिए 15 सदस्यीय टीम में शामिल किए गए स्टार बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ और डेविड वॉर्नर ने करीब 13 महीने बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम के साथ रविवार को अभ्यास किया। क्रिकेट डॉटकॉमडॉटएयू की रिपोर्ट के अनुसार, वायरस से उबर रहे स्मिथ को पहली बार विश्व कप के लिए लगाए गए कैम्प के साथ देखा गया जबकि शनिवार को अभ्यास से दूर रहे। हालांकि शुक्रवार को उन्हें नेट सेशन के दौरान जॉगिंग करते देखा गया।

दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के मौजूदा 12वें सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। वॉर्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 12 पारियों में 692 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर हैं। वहीं, स्मिथ ने राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हुए तीन अर्धशतकों की मदद से 319 रन बनाए थे।

पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ के बाद वॉर्नर और स्मिथ पर एक-एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था। इन दोनों खिलाड़ियों का पिछले हफ्ते ब्रिसबेन में विश्व कप पूर्व तैयारी शिविर के दौरान राष्ट्रीय टीम में स्वागत किया गया था।

हरफनमौला खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, “आप वॉर्नर के उस आकंड़े को देखें जो उन्होंने भारत में हैदराबाद के लिए हासिल किए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने आईपीएल के प्रत्येक सीजन में 500 से अधिक रन बनाए हैं, जोकि शानदार निरंतरता है। मुझे लगता है कि वह वनडे में भी हमारे लिए ऐसा ही करेंगे।”

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को अभ्यास मैच में हराया

डेविड वॉर्नर के आक्रामक 39 और स्टीव स्मिथ के 22 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड की सिताराहीन टीम को अभ्यास मैच में एक विकेट से हरा दिया। स्मिथ और वॉर्नर ने प्रतिबंध खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी की है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 216 रन का लक्ष्य 10 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। कप्तान एरोन फिंच ने 52 रन बनाये लेकिन उस्मान ख्वाजा सस्ते में आउट हो गए। वॉर्नर को खाता खोलने से पहले जीवनदान मिला जिसका पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने 43 गेंद में 39 रन बनाए। वॉर्नर ने आईपीएल में लीग चरण में 12 मैचों में सर्वाधिक 692 रन बनाए थे।

स्टीव स्मिथ ने 43 गेंद में 22 रन की पारी खेली। गेंद से छेड़खानी प्रकरण में एक साल का प्रतिबंध झेलकर लौटे वॉर्नर और स्मिथ ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। इससे पहले पैट कमिंस ने पहले ही ओवर में दो विकेट लिए लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए वनडे अभ्यास मैच में 215 रन बनाए।

केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल और ट्रेंट बोल्ट के आईपीएल में व्यस्त होने के कारण न्यूजीलैंड की टीम कमजोर लग रही थी। ट्रेंट ब्लंडेल ने 77 रन बनाए लेकिन पूरी टीम 46.1 ओवर में आउट हो गई। कमिंस ने आठ ओवर में 36 रन देकर तीन विकेट लिए। नाथन कूल्टर नाइल और जेसन बेहरेनडोर्फ को भी तीन-तीन विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने टास जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था।। स्मिथ ने टाम लाथम का शानदार कैच भी लपका।

