ICC World Cup 2019: पंत के नहीं चुने जाने से हैरान हैं गावस्कर और चोपड़ा, जानिए क्या कुछ कहा

World cup 2019 india team players: पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने सोमवार को कहा कि वो युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत के भारत की विश्व कप टीम से बाहर होने से हैरान हैं, क्योंकि वो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी फॉर्म में हैं और उसके विकेटकीपिंग कौशल में काफी सुधार हो रहा है। 33 वर्षीय दिनेश कार्तिक ने भारत की विश्व कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम में दूसरे विकेटकीपर की जगह पर पंत को पछाड़ दिया है।

विश्व कप इंग्लैंड में 30 मई से शुरू हो रहा है। गावस्कर ने कहा कि यह कदम हैरानी भरा है लेकिन उन्होंने बेहतर विकेटकीपर के तौर पर कार्तिक का समर्थन किया। गावस्कर ने 'इंडिया टुडे' से कहा, 'पंत की फॉर्म को देखते हुए यह थोड़ा हैरानी भरा है। वो सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा था। वो विकेटकीपिंग में भी काफी सुधार दिखा रहा था। वो टॉप छह में बाएं हाथ का बल्लेबाजी विकल्प मुहैया कराता जो गेंदबाजों के खिलाफ काफी अच्छा होता।'

उन्होंने कहा, 'गेंदबाजों को बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अपनी लाइन एवं लेंथ में बदलाव करना पड़ता और कप्तान को मैदान में काफी इंतजाम करने होते।' पंत ने इस मौजूदा आईपीएल में अभी तक 245 रन जबकि कार्तिक ने 111 रन बनाए हैं। गावस्कर ने हालांकि इस कदम के फायदे भी बताते हुए कहा, 'किसी दिन सुबह को अगर महेंद्र सिंह धौनी को फ्लू होता है और वो नहीं खेल पाता तो आप ऐसा खिलाड़ी चाहोगे जो बेहतर विकेटकीपर हो। मुझे लगता है कि कार्तिक को किसी और चीज से ज्यादा विकेटकीपिंग कौशल से ही टीम में जगह मिली।'

इसलिए शंकर को मिली टीम में जगह!

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ऑलराउंडर विजय शंकर की 'तीन डायमेंशन को देखते हुए वो टीम के लिए काफी उपयोगी खिलाड़ी होंगे।' उन्होंने कहा, 'वो ऐसा क्रिकेटर है जिसने पिछले एक साल में काफी सुधार किया है। उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। शंकर काफी उपयोगी क्रिकेटर भी है। वो काफी अच्छा बल्लेबाज है, उपयोगी गेंदबाज है और बेहतरीन फील्डर है।'

पंत को लेकर आकाश चोपड़ा ने कहा कुछ ऐसा

पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि पंत को केंद्रीय अनुबंध में शीर्ष वर्ग में शामिल किए जाने से उन्हें लगा था कि ये युवा खिलाड़ी भारत की विश्व कप टीम में जगह बना लेगा। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, 'कुछ हफ्ते पहले पंत को केंद्रीय अनुबंधों में शीर्ष वर्ग में शामिल किया था। भारत ने चौथे स्थान के विकल्प के लिये शंकर को चुना है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि यह कारगर होगा या नहीं। डीके तभी खेलेगा जब धौनी उपलब्ध नहीं होंगे। कोई चौथा तेज गेंदबाज नहीं। दिलचस्प विकल्प। उम्मीद करते हैं कि यह कारगर होगा। गुडलक।'

So, India has picked Shankar as #4 option. Without really knowing if it’ll work. DK will play only when Dhoni isn’t available. And no fourth seamer. Interesting choices. Hope it works. ☺️🤗Good luck 👍🙌 #CWC