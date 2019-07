ICC Cricket World Cup 2019; India vs New zealand 1st Semifinal: जानिए कब, कहां और कैसे देख सकेंगे मैच की LIVE स्ट्रीमिंग

ICC Cricket World Cup 2019; India vs New Zealand, 1st Semi-Final Live Streaming and Live Telecast: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 (ICC Cricket World Cup 2019) के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना न्यूजीलैंड के साथ 9 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होगा। इन दोनों टीमों के बीच लीग चरण का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। यह पहला मौका है जब भारत और न्यूजीलैंड विश्व कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे से भिड़ेंगे। वैसे विश्व कप में ये दोनों टीमें कुल 8 बार एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं। जिनमें से 4 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है और भारत ने 3 मौकों पर विजय हासिल किया है।

दोनों टीमों के बीच विश्व कप का 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो चुका है। भारत और न्यूजीलैंड ने आज तक ​वनडे में कुल 106 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। इनमें से 55 मैचों में भारत और 45 मैचों में न्यूजीलैंड को जीत मिली है, 5 मुकाबले रद्द हुए हैं और एक मैच टाई रहा है। जानिए कब, कैसे और कहां देख सकेंगे भारत बनाम न्यूजीलैंड विश्व कप 2019 सेमीफाइनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलिकास्ट-

कब और कहां खेला जाना है मैच?

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाएगा भारत बनाम न्यूजीलैंड विश्व कप 2019 सेमीफाइनल मुकाबला।

किस समय शुरू होगा मैच?

9 जुलाई, मंगलवार, सुबह 10:30 बजे (लोकल टाइम), सुबह 09:30 (जीएमटी), दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार)।

कहां देखें मैच का लाइव टेलिकास्ट?

भारत में इस मैच का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स1 स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1, तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगू, स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़, स्टार स्पोर्ट्स 1 बांग्ला, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 एचडी इन चैनलों पर होगा। वहीं इंग्लैंड में स्काय स्पोर्ट्स पर मैच का लाइव टेलिकास्ट देखा जा सकेगा।

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में Hotstar पर और इंग्लैंड में Sky Go पर आप देख सकेंगे।

