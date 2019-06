LIVE ICC WC 2019 ENGvWI: वेस्टइंडीज की खराब शुरुआत, 2 रन बनाकर लुइस हुए आउट

ICC Cricket World Cup 2019 England vs West Indies 19th match Live Cricket Score card: आईसीसी विश्व कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला वेस्टइंडीज से हो रहा है। मैच साउथम्पटन के द रोज बोल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीता और कप्तान इयोन मोर्गन ने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया।

मैच का लाइव अपडेट

3:30 PM: पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद ओपनर क्रिस गेल का साथ देने विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप आए हैं। इस समय वेस्टइंडीज का स्काेर सातवें ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 20 रन है।

3:15 PM: वेस्टइंडीज को तीसरे ओवर में ही पहला झटका लगा जब एविन लुइस मात्र 2 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंद पर बोल्ड हो गए।

3:10 PM: इंग्लैंड के गेंदबाज इस मैच में धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले दो ओवर में सिर्फ चार रन बने हैं।

3:00 PM: वेस्टइंडीज की पारी शुरू हो चुकी है। क्रिस गेल और एविन लुइस ने पारी का आगाज किया, जबकि इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स पहला ओवर फेंक रहे हैं।

इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, जबकि वेस्टइंडीज के प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए गए हैं। इंग्लैंड ने तीन मैचों में से दो में जीत दर्ज की है और एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं वेस्टइंडीज ने तीन मैच में एक जीता, एक हारा है, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। पिच से तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। बारिश की आशंका तो है लेकिन फिलहाल बारिश नहीं हो रही है।

प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंडः जेसन रॉय, जॉनी बेयरेस्टो, जो रूट, इयोन मोर्गन (कप्तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, लियाम प्लंकेट, जोफरा आर्चर, मार्क वुड।

वेस्टइंडीजः क्रिस गेल, एविन लुइस, शाई होप, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमेयर, जेसन होल्डर (कप्तान), आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, शैनन गैब्रियल, शेल्डन कोटरेल, ओशाने थॉमस।

