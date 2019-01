ICC Awards 2018: विराट कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने

ICC Awards 2018 (आईसीसी अवॉर्ड्स 2018) में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने धूम मचा डाली। 2018 विराट कोहली के लिए तमाम सफलताएं लेकर आया और अब उन्हें इसका फल भी मिल रहा है। विराट को आईसीसी अवॉर्ड्स में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर (सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी), आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। विराट इसके अलावा आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर में चुने गए और दोनों टीमों के कप्तान नियुक्त किए गए।

इस तरह से क्रिकेट इतिहास में विराट पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जिसने एक ही साल में ये तीन मेजर आईसीसी अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। विराट ने साल 2018 में 55.08 की औसत से 13 टेस्ट मैचों में 1322 रन बनाए, जिसमें पांच सेंचुरी भी शामिल हैं। वहीं 14 वनडे मैचों में विराट ने 133.55 की औसत से 1202 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 6 सेंचुरी ठोकी।

37 matches, 47 innings. 2,735 runs at an average of 68.37. 11 centuries, 9 fifties. What a year for @imvKohli ! He wins the Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year 2018! 🙌 ➡️ https://t.co/ROBg6RI4aQ #ICCAwards 🏆 pic.twitter.com/oeSClhcfJQ

विराट ने ये अवॉर्ड्स जीतने के बाद आईसीसी को शुक्रिया कहा और साथ ही कहा कि मेहनत का जब ऐसा फल मिलता है, तो अच्छा लगता है। विराट ने साथ ही कहा कि उनके प्रदर्शन के साथ-साथ 2018 में टीम इंडिया का प्रदर्शन भी शानदार रहा और इसलिए वो बहुत खुश भी हैं। विराट ने ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड और मेलबर्न में मिली टेस्ट जीत को साल का यादगार पल बताया।

ICC Men's Cricketer of the Year ✅

ICC Men's Test Cricketer of the Year ✅

ICC Men's ODI Cricketer of the Year ✅

Captain of ICC Test Team of the Year ✅

Captain of ICC Men's ODI Team of the Year ✅



Let's hear from the man himself, @imvKohli! #ICCAwards 🏆 pic.twitter.com/3M2pxyC44n