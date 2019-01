LIVE ICC AWARDS: विराट कोहली बने मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पंत चुने गए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (International Cricket Council) यानी कि आईसीसी (ICC) के 2018 के अवॉर्ड्स की घोषणा की जा रही है। आईसीसी अवॉर्ड्स में साल 2018 के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऋषभ पंत चुने गए हैं। आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर में चार भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया है, जबकि आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में तीन भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। विराट कोहली (Virat Kohli) टेस्ट और वनडे दोनों टीमों के कप्तान चुने गए हैं।

आईसीसी अवॉर्ड्स 2018 का लाइव अपडेट...

11:30 AM: विराट कोहली को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इस तरह से विराट कोहली के नाम दर्ज हुई। ये पहला मौका है जब विराट कोहली को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है।

37 matches, 47 innings.

2,735 runs at an average of 68.37.

11 centuries, 9 fifties.



11:25 AM: आईसीसी मेंस टी20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर चुना गया है एरन फिंच की 172 रनों की पारी को। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में ये पारी खेली थी।

7⃣6⃣ balls

1⃣6⃣ fours

1⃣0⃣ sixes

— ICC (@ICC) January 22, 2019 rong>11:20 AM: आईसीसी मूमेंट ऑफ द ईयर चुना गया है भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत को। भारत ने चौथी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया।

11:15 AM: आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के नाम हुआ। विलियमसन ने मैदान पर अपने व्यवहार से सबका दिल जीता है।

11:05 AM: ऋषभ पंत को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पंत ने 2018 में इंग्लैंड में टेस्ट सेंचुरी ठोकी थी, इंग्लैंड में सेंचुरी ठोकने वाले पंत भारत के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने थे।

11:00 AM: स्कॉटलैंड के कैलम मैक्लियॉड को आईसीसी असोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। उनकी दो सेंचुरी के दम पर स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान को हराया था।

10:50 AM: डेविड शेफर्ड ट्रॉफी (आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर) श्रीलंका के कुमार धर्मसेना को ये अवॉर्ड मिला है। 2012 के बाद ये दूसरा मौका है जब धर्मसेना को ये अवॉर्ड मिला है।

10:40 AM: ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2018: टॉम लाथम (न्यूजीलैंड), दिमुथ करुणारत्ने (श्रीलंका), केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), विराट कोहली (भारत, कप्तान), हेनरी निकोल्स (न्यूजीलैंड), ऋषभ पंत (भारत), जेसन होल्डर (वेस्टइंडीज), कगीसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका), नाथन लायन (ऑस्ट्रेलिया), जसप्रीत बुमराह (भारत), मोहम्मद अब्बास (पाकिस्तान)

10:30 AM: ICC मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर 2018: रोहित शर्मा (भारत), जॉनी बेयरेस्टो (इंग्लैंड), विराट कोहली (कप्तान, भारत), जो रूट (इंग्लैंड), रोस टेलर (न्यूजीलैंड), बेन स्टोक्स (इंग्लैंड), जोस बटलर (इंग्लैंड), मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश), राशिद खान (अफगानिस्तान), कुलदीप यादव (भारत), जसप्रीत बुमराह (भारत)