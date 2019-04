क्या टी-20 वर्ल्ड कप में धौनी को खेलना चाहिए? फैन्स ने दिए चौंकाने वाले जवाब

क्या महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) का आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बाद भी खेलना जारी रखना चाहिए? क्या उन्हें 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2020) में भी खेलना चाहिए? दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ट्वीट करके फैन्स से यह सवाल पूछा है। यह सवाल सिर्फ आईसीसी ही नहीं, बल्कि हर क्रिेकेट फैन के जेहन में भी घूमता रहता है कि क्या धौनी को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। और अगर धौनी को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए तो कब तक।

महेंद्र सिंह धौनी को लेकर फैन्स आमतौर पर यही सोचते हैं कि धौनी को अभी खेलते रहना चाहिए। धौनी को कब तक क्रिकेट खेलना चाहिए? ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। आईसीसी खुद भी इस बहस में शामिल हो गई है।

आईसीसी ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट के जरिये फैन्स से इस सवाल का जवाब जानना चाहा हैं कि क्या 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में धौनी को खेलना चाहिए या नहीं। आईसीसी ने रविवार को ट्वीट करके पूछा, क्या आप धौनी को 2020 में टी-20 विश्व कप में खेलते देखना चाहते हैं?

Do you wish to see fireworks from @msdhoni's willow at the 2020 T20 World Cup? 😍 https://t.co/scukR5WLtK — ICC (@ICC) April 28, 2019

आईसीसी के इस ट्वीट पर फैन्स ने जमकर जवाब दिए। असंख्य लोगों ने इस पर सकारात्मक वोटिंग की। इस सबकी शुरुआत उस समय हुई जब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में धौनी नहीं खेले और उनकी टीम बुरी तरह हार गई।

इस पर रोहित शर्मा ने कहा कि धौनी का सीएसके पर जबरदस्त प्रभाव है। उनका न होना टीम की हार का एक बड़ा कारण है। बुखार की वजह से धौनी को मैच से बाहर बैठना पड़ा था। परिणास्वरूप चेन्नई 46 रन से मैच हार गई। इस आईपीएल में धौनी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। इस सीजन में खेले 10 मैचों में वह चेन्नई के लिए सर्वाधिक 314 रन बना चुके हैं। उन्होंने तीन अर्द्धशतक भी लगाए हैं।

महेंद्र सिंह धौनी के टॉप फार्म में होने के बावजूद उन्हें वनडे का बेस्ट क्रिकेटर नहीं माना जाता। यह माना जा रहा है कि इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप में वह आखिरी बार खेलेंगे, लेकिन उनके फैन्स अब भी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए जानते हैं फैन्स ने धौनी को लेकर किस तरह के रिएक्शन दिए हैं।

That man can single handedly win India the WC. GOAT. @msdhoni — Shashank Bhargava (@ShashankB2311) April 28, 2019

Yes of course..

His presence in the field is always pleasant for the fans.. — Sirajus Salehin (@Salehin65560986) April 28, 2019

Of course is this a question to ask?????? — Nabakrishna (@nabakrishna007) April 28, 2019

We definitely do 🤘🏽 @msdhoni is a LEGEND! — RCB Fan Army Official (@rcbfanarmy) April 28, 2019

Yes absolutely.. also for 2025 — Baahubali©🚩 (@GprSanta7) April 28, 2019

Yesssssssssssss from billions in India — Cric mama (@SrinimamaTrolls) April 28, 2019

@icc yes we want to see his fireworks 🔥 at 2020 T20 World Cup....@msdhoni — Narendra kumar (@Narendr6666) April 28, 2019

I want to see him till 2021 champions Trophy — Vaibhav Pal (@Vaibhav35412468) April 28, 2019

please @msdhoni dont retire till 2020 t20 world cup ....we want to see u there 😍 #msdian 🙌 — Akhilesh Muley (@akhhi11) April 28, 2019

No doubt.... MSD the legend of world cricket....

Great wicket keeper

Great finisher

Great batesman — mega family ❤️B❤️ (@BGreesu) April 28, 2019

सोशल मीडिया पर आईसीसी के इस सवाल पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं। बड़ी संख्या में फैन्स का यही मानना है कि महेंद्र सिंह धौनी को 2020 का विश्वकप खेलना चाहिए।