ICC ने पूछा- क्या सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम क्रिकेटर हैं, भड़के फैन्स ने दिए ऐसे जवाब

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ट्विटर हैंडल पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया गया, जिस पर फैन्स भड़क उठे हैं। तेंदुलकर को गुरुवार को आईसीसी 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया। 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने वाले सचिन छठे क्रिकेटर हो गए हैं। आईसीसी ने ट्वीट में पूछा कि क्या सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम क्रिकेटर हैं, ये सवाल फैन्स को कुछ रास नहीं आया।

आईसीसी की तरफ से ट्वीट किया गया, 'लिटिल मास्टर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नए इंसान हैं! क्या वो सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर हैं?' फिर क्या था, ट्विटर पर फैन्स ने इस पर जवाब देना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों ने इस सवाल को ही बेतुका बताते हुए लिखा कि ये भी कोई पूछने वाली बात है।

The 'Little Master' is the latest person to enter the ICC Hall of Fame!



Is he the greatest cricketer of all time? #ICCHallOfFame pic.twitter.com/8A7XAXGmxH — ICC (@ICC) July 18, 2019

कुछ इस तरह के आए जवाब-

He's THE greatest cricketer of all time. Is that even a bloody question? He's an absolute legend and we respect him a lot. — England Cricket Portal (@ecpofficial_) July 19, 2019

How did ICC give you the job if you don’t already know that? 🤔 — Akshay A Pande (@MasahariBrahmin) July 19, 2019

It is so disappointed you're asking such a foolish question.yes indeed he is the greatest cricketer for all the time.@sachin_rt born to play the 🏏 — Praveen Peddapotula (@peddapotula) July 19, 2019

'क्रिकेट के भगवान' के नाम से मशहूर तेंदुलकर को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज एलन डोनाल्ड के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 46 साल के सचिन इस प्रतिष्ठित लिस्ट में जगह पाने वाले छठे भारतीय हैं। उनसे पहले 2018 में राहुल द्रविड़ को ये सम्मान मिला था।

तेंदुलकर ने लंदन में आयोजित समारोह में कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है।' बल्लेबाजी का शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड हो, जो सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज ना हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर के खाते में ही हैं। तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में 53.78 की औसत से 15921 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 51 सेंचुरी शामिल हैं। साथ ही सचिन ने 463 वनडे इंटरनेशनल में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाए, जिसमें उनके 49 सेंचुरी शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 सेंचुरी वाले तेंदुलकर दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं।