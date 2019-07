CWC 2019: मयंक अग्रवाल पर ICC ने लगाई मुहर, लेंगे विजय शंकर की जगह

आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) के लिए भारतीय टीम में जगह बनाकर सभी को चौंकाने वाले ऑलराउंडर विजय शंकर का टूर्नामेंट में सफर निराशाजनक रूप से समाप्त हो गया है, वह पैर में अंगूठे की चोट के कारण शेष सत्र से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को शंकर की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने के लिए आधिकारिक अपील थी। आईसीसी ने विजय शंकर की जगह मयंक अग्रवाल को टीम इंडिया में शामिल करने की इजाजत दे दी है।

बता दें कि विजय शंकर को नेट अभ्यास के दौरान जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर से चोट लग गयी थी, शुरुआत में यह गंभीर नहीं लग रही थी लेकिन बाद में यह काफी बढ़ गयी जिसके बाद शंकर को विश्वकप से बाहर होना पड़ा है।

