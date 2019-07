ऐसा है ICC टी-20 वर्ल्ड कप 2020 का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच

ICC T20 World Cup 2020: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 7वें पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2020 का शेड्यूल जारी हो चुका है। पहली बार यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। पांच हफ्ते चलने वाला यह टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक खेला जाएगा। पूर्व चैंपियन श्रीलंका और बांग्लादेश अपनी कम रैंकिंग के कारण पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के लिए सीधे क्वालीफाई करने में नाकाम रहे और अब उन्हें 2020 में होने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए ग्रुप चरण की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा।

आईसीसी सुपर 12 के लिए सीधे क्वॉलिफाई करने वाली टीमों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। आईसीसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि मेजबान टीम के साथ नौ अन्य टीमों को इस टूनार्मेंट में सीधा प्रवेश मिला है। इनमें शीर्ष रैंकिंग के पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान शामिल हैं। लेकिन पूर्व चैंपियन और तीन बार के उप विजेता श्रीलंका और बांग्लादेश को टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में छह अन्य क्वालीफायर्स के साथ खेलना होगा।

क्वॉलिफिकेशन मानदंडों के अनुसार चोटी की आठ टीमों को सीधे सुपर 12 चरण में जगह मिलती है, जबकि बाकी दो टीमों को अन्य टीमों के साथ ग्रुप चरण में खेलना होगा। ग्रुप चरण की अन्य टीमों का निर्धारण 2019 में होने वाले आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर्स से होगा।

आईसीसी पुरुष 2020 टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल

अक्टूबर 24- ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 24- भारत vs दक्षिण अफ्रीका (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 25- न्यूजीलैंड vs वेस्टइंडीज (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 25- क्वालिफायर 1 vs क्वालिफायर 2 (बेलेरिव ओवल)

अक्टूबर 26- अफगानिस्तान vs क्वालिफायर ए 2 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 26- इंग्लैंड vs क्वालिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 27- न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर बी 2 (बेलेरिव ओवल)

अक्टूबर 28- अफगानिस्तान vs क्वालिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 28- ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 29- भारत vs क्वालिफायर ए 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 29- पाकिस्तान vs क्वालिफायर ए 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 30- इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

अक्टूबर 30- वेस्टइंडीज vs क्वालिफायर बी 2 (पर्थ स्टेडियम)

अक्टूबर 31- पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड (गाबा)

अक्टूबर 31- ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर ए 1 (गाबा)

नवंबर 1- भारत vs इंग्लैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 1- दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान (एडिलेड ओवल)

नवंबर 2- क्वालिफायर ए 2 vs क्वालिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 2- न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर ए 1 (गाबा)

नवंबर 3- पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज (एडिलेड ओवल)

नवंबर 3- ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर बी 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 4- इंग्लैंड vs अफगानिस्तान (गाबा)

नवंबर 5- दक्षिण अफ्रीका vs क्वालिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 5- भारत vs क्वालिफायर बी 1 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 6- पाकिस्तान vs क्वालिफायर बी 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 6- ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 7- वेस्टइंडीज vs क्वालिफायर ए 1 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 7- इंग्लैंड vs क्वालिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)

नवंबर 8- दक्षिण अफ्रीका vs क्वालिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 8- भारत vs अफगानिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

सेमीफाइनल

नवंबर 11 – पहला सेमीफाइनल (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)

नवंबर 12 – पहला सेमीफाइनल (एडिलेड ओवल)

फाइनल

नवंबर 15 – फाइनल (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)