ICC टी-20 वर्ल्डकप 2020 का शेड्यूल जारी, जानें कब और कहां होंगे सभी मैच

ICC T20 World Cup 2020: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 7वें पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2020 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पहली बार यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। पांच हफ्ते चलने वाला यह टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक खेला जाएगा। आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप क्वॉलिफाइंग टूर्नामेंट खत्म हो गया है। इसमें नीदरलैंड चैंपियन बना है। पापुआ न्यू गिनी को सात विकेट से हराकर नीदरलैंड ने खिताब अपने नाम किया। नीदरलैंड और पापुआ न्यू गिनी की टीमें अगले साल ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए क्वॉलिफाई कर चुकी हैं। इन दोनों टीमों के अलावा ओमान, स्कॉटलैंड, नामीबिया और आयरलैंड ने भी विश्व कप का टिकट कटा लिया है।

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप क्वॉलिफाइंग टूर्नामेंट के खत्म होने के साथ ही इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश अपनी कम रैंकिंग के कारण पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप सुपर 12 के लिए सीधे क्वॉलिफाई करने में नाकाम रहे। अब इन दोनों टीमों को 2020 में होने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए ग्रुप चरण की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा।

आईसीसी सुपर 12 के लिए सीधे क्वॉलिफाई करने वाली टीमों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। आईसीसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि मेजबान टीम के साथ नौ अन्य टीमों को इस टूर्नामेंट में सीधा प्रवेश मिला है। इनमें शीर्ष रैंकिंग के पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान शामिल हैं।

पुरुष टी20 वर्ल्‍ड कप का पहला राउंड:

ग्रुप ए- श्रीलंका, ओमान, पापुआ न्‍यू गिनी और आयरलैंड।

ग्रुप बी- बांग्‍लादेश, नामीबिया, स्‍कॉटलैंड और नीदरलैंड।

दोनों ग्रुप से टॉप की 2-2 टीमें सुपर 12 में जाएंगी।

सुपर 12 के ग्रुप इस प्रकार हैं:

ग्रुप 1: ऑस्‍ट्रेलिया, पाकिस्‍तान, वेस्‍टइंडीज, न्‍यूजीलैंड, ग्रुप ए की विजेता और ग्रुप बी की दूसरे नंबर की टीम।

ग्रुप 2: इंडिया, इंग्‍लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्‍तान, ग्रुप बी की विजेता और ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम।

कुछ ऐसा है आईसीसी पुरुष 2020 टी20 वर्ल्ड कप का फुल शेड्यूल:

अक्टबूर 18- श्रीलंका बनाम आयरलैंड, पहला मैच (सायमंड स्टेडियम, गीलॉन्ग), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टबूर 18- पापुआ न्यू गिनी बनाम ओमान, दूसरा मैच (सायमंड स्टेडियम, गीलॉन्ग), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 19- बांग्लादेश बनाम नामीबिया, तीसरा मैच (बेलेरिव ओवल, होबार्ट), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 19- नीदरलैंड्स बनाम स्कॉटलैंड, चौथा मैच (बेलेरिव ओवल, होबार्ट), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 20- आयरलैंड बनाम ओमान, पांचवां मैच (सायमंड स्टेडियम, गीलॉन्ग), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 20- श्रीलंका बनाम पापुआ न्यू गिनी, छठा मैच (सायमंड स्टेडियम, गीलॉन्ग), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 21- नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड, सातवां मैच (बेलेरिव ओवल, होबार्ट), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 21- बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स, आठवां मैच (बेलेरिव ओवल, होबार्ट), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 22- न्यू पापुआ गिनी बनाम आयरलैंड, नौंवा मैच (सायमंड स्टेडियम, गीलॉन्ग), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 22- श्रीलंका बनाम ओमान, दसवां मैच (सायमंड स्टेडियम, गीलॉन्ग), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 23- नीदरलैंड्स बनाम नामीबिया, 11वां मैच (बेलेरिव ओवल, होबार्ट), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 23- बांग्लादेश बनाम स्कॉटलैंड, 12वां मैच (बेलेरिव ओवल, होबार्ट), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 24- ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (सुपर 12, ग्रुप 1) (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 24- भारत vs दक्षिण अफ्रीका (सुपर 12, ग्रुप 2) (पर्थ स्टेडियम), 4:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 25- क्वॉलिफायर 1 vs क्वॉलिफायर 2 (सुपर 12, ग्रुप 1) (बेलेरिव ओवल), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 25- न्यूजीलैंड vs वेस्टइंडीज (सुपर 12, ग्रुप 1) (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 26- अफगानिस्तान vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 1) (पर्थ स्टेडियम), 11:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 26- इंग्लैंड vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 1) (पर्थ स्टेडियम), 4:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 27- न्यूजीलैंड vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 2) (बेलेरिव ओवल), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 28- अफगानिस्तान vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 2) (पर्थ स्टेडियम), 11:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 28- ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज (सुपर 12, ग्रुप 1) (पर्थ स्टेडियम), 4:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 29- पाकिस्तान vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 1) (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 29- भारत vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 2) (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 30- इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका (सुपर 12, ग्रुप 2) (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 30- वेस्टइंडीज vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 1) (पर्थ स्टेडियम), 4:30 PM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 31- पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड ((सुपर 12, ग्रुप 1) गाबा), 9:30 AM भारतीय समयानुसार

अक्टूबर 31- ऑस्ट्रेलिया vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 1) (गाबा), 2:30 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 1- दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान (सुपर 12, ग्रुप 2) (एडिलेड ओवल), 9:00 AM भारतीय समयानुसार

नवंबर 1- भारत vs इंग्लैंड (सुपर 12, ग्रुप 2) (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 2- क्वॉलिफायर ए 2 vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 2) (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

नवंबर 2- न्यूजीलैंड vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 1) (गाबा), 2:30 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 3- पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज (सुपर 12, ग्रुप 1) (एडिलेड ओवल), 9:00 AM भारतीय समयानुसार

नवंबर 3- ऑस्ट्रेलिया vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 1) (एडिलेड ओवल), 2:00 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 4- इंग्लैंड vs अफगानिस्तान (सुपर 12, ग्रुप 2) (गाबा), 2:30 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 5- दक्षिण अफ्रीका vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 2) (एडिलेड ओवल), 9:00 AM भारतीय समयानुसार

नवंबर 5- भारत vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 2) (एडिलेड ओवल), 2:00 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 6- पाकिस्तान vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 1) (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

नवंबर 6- ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड (सुपर 12, ग्रुप 1) (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 7- इंग्लैंड vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 2) (एडिलेड ओवल), 9:00 AM भारतीय समयानुसार

नवंबर 7- वेस्टइंडीज vs क्वॉलिफायर ए (सुपर 12, ग्रुप 1) (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 8- दक्षिण अफ्रीका vs क्वॉलिफायर बी (सुपर 12, ग्रुप 2) (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड), 8:30 AM भारतीय समयानुसार

नवंबर 8- भारत vs अफगानिस्तान (सुपर 12, ग्रुप 2) (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

सेमीफाइनल

नवंबर 11 – पहला सेमीफाइनल (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

नवंबर 12 – पहला सेमीफाइनल (एडिलेड ओवल), 2:00 PM भारतीय समयानुसार

फाइनल

नवंबर 15 – फाइनल (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड), 1:30 PM भारतीय समयानुसार

Confirmed for the men's T20 World Cup - Australia 2020:



Group A



🇱🇰

🇵🇬

☘️

🇴🇲



Group B



🇧🇩

🇳🇱

🇳🇦

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Details 👇https://t.co/ondsY30wqj pic.twitter.com/zKqJIiI6AE — T20 World Cup (@T20WorldCup) November 2, 2019