ICC की विश्व कप टीम में भारत के दो खिलाड़ी, विराट को नहीं मिला स्थान

सचिन तेंदुलकर के अपनी विश्व कप टीम में महेंद्र सिंह धौनी को जगह नहीं देने के बाद अब आईसीसी ने भी अपनी 'बेस्ट वर्ल्ड कप इलेवन' की घोषणा की है और भारतीय कप्तान विराट कोहली को इसमें स्थान नहीं दिया है। भारत की ओर से आईसीसी की विश्व कप टीम में सिर्फ दो नाम हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। आईसीसी ने अपनी वर्ल्ड कप टीम का कप्तान केन विलियमसन को चुना है। इस टीम में सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी इंग्लैंड से, विलियमसन समेत 3 खिलाड़ी न्यू जीलैंड से, 2 भारत, 2 ऑस्ट्रेलिया और 1 बांग्लादेश से हैं। आईसीसी ने ट्रेंट बोल्ट को 12वें खिलाड़ी के रूप में अपनी विश्व कप टीम में जगह दी है।

रोहित शर्मा और रॉय पर ओपनिंग की जिम्मेदारी

भारत के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने विश्व कप में रिकॉर्ड 5 शतकों के साथ कुल 648 रन बनाकर गोल्डन बैट रहे। आईसीसी ने अपनी टीम में उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी ही दी है। उनके साथ दूसरे ओपनर जोड़ीदार के रूप में आईसीसी ने इंग्लैंड के जेसन रॉय को चुना है। जेसन रॉय ने टूर्नामेंट में 115. 36 के स्ट्राइक रेट से कुल 443 रन अपने नाम किए। वह वर्ल्ड कप के लीग चरण के कुछ मैचों में चोट के कारण खेल भी नहीं पाए थे। आईसीसी ने अपनी विश्व कप टीम में नंबर 3 की जिम्मेदारी कीवी कप्तान केन विलियमसन को सौंपी है। आईसीसी ने उन्हें अपनी टीम का कप्तान भी बनाया है।

