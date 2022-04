ICC ODI Rankings: बाबर आजम ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, विराट कोहली से अब भी बहुत पीछे

आईसीसी ऑल टाइम वनडे बैटिंग रैंकिंग्स में बाबर आजम ने कमाल करते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है, हालांकि वह अभी भी विराट कोहली से काफी पीछे हैं। इस लिस्ट में टॉप पर विव हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Fri, 08 Apr 2022 07:35 AM

इस खबर को सुनें