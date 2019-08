ICC ने किया सचिन तेंदुलकर को TROLL, भड़के फैन्स ने ऐसे दिखाया आईना

Internationa Cricket Council: ICC: Sachin Tendulkar: Ben Stokes: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने विश्व कप 2019 के फाइनल मैच के बाद एक बार फिर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ट्रोल करने की कोशिश की, जिसको लेकर इंडियन क्रिकेट फैन्स काफी भड़क गए और ट्वीट्स के जरिए आईसीसी को आईना दिखाने की भी कोशिश की है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने विश्व कप फाइनल मैच में इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और फिर एशेज के तीसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड को अकेले दम पर जीत दिलाई।

जिसके बाद आईसीसी ने विश्व कप के दौरान किया गया एक ट्वीट फिर से शेयर किया। आईसीसी विश्व कप फाइनल मैच में बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, और एशेज के तीसरे टेस्ट में भी उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। विश्व कप के दौरान सचिन तेंदुलकर ने स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी सौंपी थी। जिसके बाद आईसीसी ने ट्वीट में लिखा था, 'सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर।' एक बार फिर आईसीसी ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, 'आपको पहले ही बताया था।'

इस ट्वीट को लेकर इंडियन फैन्स काफी नाराज हैं। आईसीसी ने इस ट्वीट में स्टोक्स को सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर बताया है और सचिन तेंदुलकर के लिए किसी विशेषण का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ ऐसे फैन्स ने दिया आईसीसी को करारा जवाब-

Pathetic from icc — Rohit Singh ♈️ (@rs_social15) August 27, 2019

One has 15,921 Runs in tests 18426 ODIs, Averaging 54 and 45.



Other has 3479 in tests and 2628

in ODIs. averaging 35 and 40.



Shall I talk about centuries?? — Nick (@discoverlyours) August 27, 2019

Just that you are saying so don't think that we are going to believe



Greatest cricketer of all time is @sachin_rt , rest everything starts after him in cricket world



Did you get it? — Mr. Sethi (@sethisahab_) August 27, 2019