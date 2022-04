बाबर आजम या विराट कोहली, किसे आउट करना ज्यादा मुश्किल? जानें शोएब अख्तर का जवाब

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि अगर उन्हें विराट कोहली और बाबर आजम का विकेट लेना हो, तो बाबर का विकेट लेने में उन्हें ज्यादा मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Wed, 06 Apr 2022 05:03 PM

