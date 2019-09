VIDEO: जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक के बाद विराट कोहली के लिए कही ये बात

India vs West Indies 2019, 2nd Test at Sabina Park: हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) के पहले शतक के बाद जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की हैट्रिक की बदौलत भारतीय टीम ने टेस्ट चैम्पियनशिप के दूसरे टेस्ट में दूसरे दिन स्टंप तक वेस्टइंडीज के सात विकेट झटक लिए। दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही मेजबान टीम दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 87 रन पर सात विकेट गंवाकर जूझ रही थी। अपनी पहली टेस्ट हैट्रिक के बाद जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को इंटरव्यू दिया। विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह का इंटरव्यू लिया। यह इंटरव्यू बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर पेज से शेयर किया है। इस वीडियो में जसप्रीत बुमराह विराट कोहली से कहते हैं कि वह इस अपील को लेकर पूरी तरह से सकारात्मक नहीं थे, लेकिन अच्छा हुआ आपने रिव्यू ले लिया। मेरी यह टेस्ट हैट्रिक में आपका भी क्रेडिट है।



जसप्रीत बुमराह (16 रन देकर छह विकेट) ने अपने घातक शुरुआती स्पैल में वेस्टइंडीज के पहले पांच विकेट झटक लिए, जिसमें से तीन नौंवे ओवर में लगातार गेंदों पर मिले। इससे वह टेस्ट मैचों में हैट्रिक हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए।

बुमराह ने डीआरएस के बारे में बात करते हुए कोहली से कहा, "मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि वो गेंद पहले बल्ले से लगी है, लेकिन कप्तान ने शानदार डीआरएस कॉल ली, जिससे मुझे हैट्रिक मिली। तो ये कप्तान की वजह से संभव हो सका। इसका श्रेय आपको भी जाता है।"

जसप्रीत बुमराह ने इस इंटरव्यू में आगे कहा, "कभी-कभी विकेट से काफी मदद मिलती है। पिछले मैच में भी ग्राउंड में अच्छा उछाल मिल रहा था। ऐसे हालात में आप थोड़े लालची होते हैं ज्यादा करने की कोशिश में आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे वक्त में भी पहले जैसे ही बॉलिंग करता रहता हूं और इसी से विकेट मिलते हैं।''

