VIDEO:मैच जीतने के बाद सैम कुरेन को पता चला था हैट्रिक के बारे में

आईपीएल में हैट्रिक जमाने वाले सबसे युवा इंग्लैंड और किंग्स इलेवन पंजाब के हरफनमौला सैम कुरेन ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक बनाई है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की हैट्रिक आईपीएल के मौजूदा सत्र की पहली हैट्रिक है। किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराया।

सैम कुरेन को इस साल पंजाब ने सात करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। वह रोहित शर्मा को पछाड़कर आईपीएल में हैट्रिक जमाने वाले सबसे युवा हो गए। शर्मा ने 2009 में 22 बरस की उम्र में मुंबई इंडियंस के लिए डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ यह कमाल किया था।

कुरेन ने कहा, ''मुझे हैट्रिक के बारे में पता ही नहीं चला। जब हम मैच जीते तो एक खिलाड़ी मेरे पास आकर बोला कि तुमने हैट्रिक बनाई है। मुझे पता ही नहीं था।'' दिल्ली को 21 गेंद में 23 रन चाहिये थे और उसके सात विकेट बाकी है लेकिन कुरेन ने मैच का पासा पलट दिया।

कुरेन ने कहा, ''अश्विन ने मुझे बताया कि क्या करना है। रियान हैरिस थर्डमैन में खड़ा था। स्थानीय बल्लेबाजों के मामले में मुझे खिलाड़ियों से पूछना पड़ता है कि वह कहां मारेगा। शमी ने दो बेहतरीन ओवर फेंके थे जिसका फायदा मिला।'

