IPL 2023 Playoffs में अब भी हो सकती है मुंबई की एंट्री, इन टीमों की हार कराएगी बेड़ा पार

How Can Mumbai Indians Qualify For IPL 2023 Playoffs? रॉयल चैलेंजर्स बैंगोलर (आरसीबी) ने आईपीएल 2023 के 65वें मुकाबले में सनराइजदर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 8 विकेट से धूल चटाई। विराट कोहली (100) और फाफ डुप्लेसी (71) की शानदार पारियों के दम पर आरसीबी ने 19.2 ओवर में आसानी से मैच जीत लिया। इस जीत के बाद आरसीबी बेहतर नेट-रनरेट के कारण मुंबई इंडियंस (एमआई) को पछाड़कर प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई। आरसीबी और मुंबई के 14-14 अंक हैं। दोनों टीमों ने 13 मैचों से 7 जीते और 6 गंवाए हैं। मुंबई भले ही पांचवें स्थान पर खिसक गई हो लेकिन उसके पास प्लेऑफ में पहुंचना का मौका है। चलिए, पूरा समीकरण समझते हैं।

दरअसल, मुंबई की अब एक जीत और साथ ही अन्य टीमों की हार से प्लेऑफ में एंट्री कर सकती है। गुजरात टाइटंस (जीटी) फिलहाल एकमात्र टीम है, जो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। जीटी के 13 मैचों 9 जीत हासिल करने के बाद 18 अंक हैं और वो शीर्ष पर है। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) 15-15 अंकों के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज है। अगर मुंबई आखिरी लीग मैच में जीत जाती है और सीएसके, एलएसजी, आरसीबी में से कोई भी टीम अपना अंतिम मैच हार जाती है तो मुंबई प्लेऑफ में पहुंच जाएगी।

इसके अलावा, एक और सूरत में मुंबई का बेड़ा पार हो सकता है। अगर सीएसएक और एलएसजी अपना अंतिम मैच जीत जाती हैं लेकिन आरसीबी को शिकस्त मिलती है तो भी एमआई प्लेऑफ में जगह बना लेगी। ऐसे में मुंबई को हर हाल में जीत दर्ज करना होगी और उसके 16 अंक हो जाएंगे। वहीं, आरसीबी और मुंबई हार गईं तो बैंगलोर नेट-रनरेट के चलते आगे रहेगी। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) अच्छे अंतर से जीत दर्ज कर आरसीबी की राह मुश्किल बना सकती है, जो 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। मुंबई को आखिर लीग मैच में एसआरएच, आरसीबी को जीटी, एलएसजी को केकेआर से भिड़ना है।