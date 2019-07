विराट कोहली बोले- उम्मीद है रोहित दो और शतक जमाएं, हम वर्ल्ड कप जीत जाएं

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand: भारतीय टीम लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही है। इंग्लैंड एंड वेल्स में जारी इस विश्व कप (ICC World Cup 2019) में भारत को पहले सेमीफाइनल में मंगलवार को न्यूजीलैंड से भिड़ना है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम योगदान सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का रहा है। रोहित ने अभी तक आठ मैचों में पांच शतकों की मदद से 647 रन बनाए हैं। कोहली को उम्मीद है कि मुंबई का यह बल्लेबाज अगले दो मैचों में भी शतक जमाएगा और भारत को विश्व कप दिलाएगा।

मैच से पहले कोहली ने कहा, “एक कप्तान के तौर पर मैंने इस विश्व कप में जिस तरह का रोल निभाया है वो अच्छा है। मैं हर वो रोल निभाने को तैयार हूं जो टीम मुझसे चाहती है। यह अच्छा है कि रोहित निरंतर अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। इसका मतलब है कि पारी में देर से आने के कारण मुझे थोड़ा अलग रोल निभाना पड़ रहा है जो मध्य ओवरों को संभालना है और हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, धौनी को उनका खेल खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़़ना है।”

कप्तान ने कहा, “निजी रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जिन पर कोई खिलाड़ी ध्यान नहीं देता। रोहित ने भी पिछले मैच के बाद यही बात कही थी। वह सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में विशेष चीजें हो रही हैं।” कोहली भी इस विश्व कप में लगातार पांच अर्धशतक जमा चुके हैं। कोहली और रोहित चाहेंगे कि उनका यह फॉर्म 14 जुलाई तक जारी रहे।

उन्होंने कहा, “इसलिए मुझे लगता है कि टीम स्पोर्ट में आपको चीजों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। मैं इस बात से खुश हूं कि मैं ऐसा कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह दो और शतक जमाएंगे ताकि हम दो और मैच जीत सकें। यह बेहतरीन उपलब्धि होगी। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने एक टूर्नामेंट में पांच शतक जमाए हैं। विश्व कप में तो ज्यादा दबाव होता है और यहां वो बेहतरीन खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से वे विश्व के शीर्ष वनडे खिलाड़ी हैं।”

कोहली से जब उनके रोल के बारे में और गहराई से पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैं समझ चुका हूं कि वनडे में आपका रोल बदल सकता है, यह निर्भर करता है कि आप किस समय बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। मैं एक छोर पकड़ कर खुश हूं और दूसरे खिलाड़ियों को 150, 160 और 200 तक पहुंचते देखना चाहता हूं। अंत में मैं तेजी से रन बना सकता हूं।”

