हांगकांग के दो खिलाड़ियों पर लगा आजीवन बैन, मैच फिक्सिंग में थे शामिल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हांगकांग के खिलाड़ी इरफान अहमद और नदीम अहमद पर भ्रष्टाचार के आरोप में आजीवन प्रतिबंध लगाया है, जबकि टीम के एक अन्य सदस्य हसीब अमजद पर पांच वर्ष का बैन लगाया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जांच के दौरान पाया कि ये तीनों खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में शामिल थे। इन खिलाड़ियों पर स्काटलैंड और कनाडा के खिलाफ मैच के दौरान मैच फिक्स करने का आरोप है। इरफान पर नौ मामलों में आरोप साबित हुए हैं, जिसमें फिक्सिंग सहित अन्य कई आरोप शामिल हैं जबकि नदीम और अमजद पर तीन-तीन आरोप साबित हुए हैं।

आईसीसी के महाप्रबंधक एलेक्स मार्शल ने कहा, “इन खिलाड़ियों पर लंबे समय से मैच प्रभावित करने पर जांच चल रही थी। इन खिलाड़ियों का आचरण पूर्वकृत और परिष्कृत था। इन खिलाड़ियों पर स्काटलैंड और कनाडा के खिलाफ मैच फिक्स करने के आरोप हैं।”

तीनों खिलाड़ियों को आईसीसी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया। इन्होंने पिछले दो सालों में कई मैच फिक्स किए या फिर उन मैचों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत ली।

आईसीसी ने कहा, ''दोनों अहमद भाइयों ने दूसरों को भी भ्रष्ट बनाने की कोशिश की। मुख्य आरोप स्कॉटलैंड और कनाडा के खिलाफ मैचों को लेकर है, जिसमें उन्होंने कुछ खास ओवर फिक्स किए थे।''

