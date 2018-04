ये हिस्ट्री प्रोफेसर हैं सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन, जानिए उनकी कहानी

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के फैन्स की दुनिया में कमी नहीं है। सचिन के 45वें जन्मदिन के मौके पर हम आपको सचिन के एक ऐसे फैन से मिलाने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री प्रोफेसर वशिष्ठ मनिकोठ की।

वशिष्ठ मालाबार क्रिस्चियन कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कोजिकोड़ में एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसमें सचिन पर 60 किताबें मौजूद हैं। ये किताबें 11 भाषाओं में पब्लिश की गई हैं। किताबें मलयालम, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मराठी, गुजराती और हिंदी में हैं।

History professor Vasisht Manikoth from Malabar Christian College has set up a library on Sachin Tendulkar in Kozhikode. The library consists of 60 books on Sachin, published in eleven languages including Malayalam,Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Gujarati & Hindi. #Kerala pic.twitter.com/d0Z3sAEwvr