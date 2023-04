JosWal ने राजस्थान रॉयल्स के लिए रचा इतिहास, SRH के खिलाफ पावरप्ले में हुई चौके-छक्कों की बारिश

ऐप पर पढ़ें

IPL 2023 की शुरुआत उपविजेता टीम राजस्थान रॉयल्स ने दमदार अंदाज में की। 16वें सीजन के पहले ही मैच में टीम ने अपना एक पुराना रिकॉर्ड धराशायी कर दिया। राजस्थान के लिए जोसवाल यानी जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने पावरप्ले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अपनी टीम के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया।

राजस्थान रॉयल्स ने 2020 में आईपीएल के मैच में 6 ओवर के पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर 81/1 चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाया था, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक विकेट खोकर टीम ने 85 रन बनाए। इसमें बटलर और जायसवाल ने 16 चौके-छक्के जड़े। हालांकि, आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर जोस बटलर 56 रन बनाकर आउट हो गए।

जोस बटलर ने 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। अगली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और फिर फजलहक फारुकी के ओवर की पांचवीं गेंद पर वे क्लीन बोल्ड हो गए। तीन चौके इस ओवर में बटलर ने जड़ दिए थे। बता दें कि बटलर के लिए पिछला सीजन दमदार था, जहां उन्होंने 4 शतकों के साथ 800 से ज्यादा रन बनाए थे। इस तरह वे पिछले साल जैसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं।

राजस्थान रॉयल्स के लिए पावरप्ले में सबसे ज्यादा स्कोर

85/1 vs SRH Hyderabad 2023

81/1 vs CSK Abu Dhabi 2020

73/1 vs Deccan Hyderabad 2008

70/0 vs PBKS Jaipur 2010