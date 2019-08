ट्विटर पर हर्शल गिब्स ने कुछ ऐसे कर दिया आलिया भट्ट को ट्रोल

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हर्शल गिब्स ने ट्विटर पर आलिया भट्ट को कुछ अनोखे अंदाज में ट्रोल किया। दोनों के बीच ट्विटर पर हुई मजेदार बातचीत काफी वायरल हो रही है। दरअसल गिब्स ने आलिया भट्ट की एक JIF शेयर किया और उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये है कौन। गिब्स की ट्वीट पर आलिया ने जब ट्वीट किया तो जवाब ऐसा है, जिसके बारे में खुद आलिया ने भी नहीं सोचा होगा।

दरअसल गिब्स के किसी ट्वीट को @Twitter ने लाइक किया और गिब्स ने इस पर आलिया का GIF शेयर करते हुए लिखा, 'वो अहसास जब ट्विटर आपका ट्वीट लाइक करता है।' इसके बाद गिब्स ने एक और ट्वीट में लिखा- 'मुझे नहीं पता था कि आप एक एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, वैसे GIF काफी अच्छा है।'

Didn’t know you were an actress @aliaa08 but nice gif👏👏 https://t.co/XEUxALcR34 — Herschelle Gibbs (@hershybru) August 26, 2019

इस पर आलिया ने अपना एक और GIF शेयर किया, जिसमें वो चौके का इशारा कर रही हैं। इस पर गिब्स ने उन्हें टका सा जवाब दिया, उन्होंने लिखा- 'मैं छक्कों से डील करता हूं मैडम चौकों से नहीं।' गिब्स ने वेस्टइंडीज में 2007 आईसीसी विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ छह गेंद पर छह छक्के जड़े थे।

I deal in 6s madam not fours 🤣👍👍 https://t.co/mt5nfU46op — Herschelle Gibbs (@hershybru) August 27, 2019

इन दोनों के ट्वीट्स पर फैन्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं-

What an answer to Gibbs It was awesome Gibbs was totally clean bold pic.twitter.com/SdxnDDIyvO — Devansh Pandey (@Devansh73750933) August 27, 2019

Herschelle Gibbs was not an umpire Alia! — A N U P R I Y A (@cricketwoman) August 27, 2019

That's a clean strike, Hershy. 😂😂 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 27, 2019

Epic reply 🤣🤣🤣 Dats another masterstroke by Herscheyy — Dipesh 🇳🇵 (@thejuly23rdd) August 27, 2019