विराट कोहली और ऋषभ पंत का सोशल मीडिया पर उड़ रहा है खूब मजाक- जानिए क्या है वजह

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। दोनों एक विज्ञापन में साथ नजर आए हैं, जिसको लेकर दोनों का खूब मजाक बन रहा है। इस विज्ञापन में दोनों क्रिकेटर आपको रैप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिस बात के लिए उनका मजाक बन रहा है वो है पिंपल्स।

विराट कोहली ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'Watch me and @RishabPant777 team up to take care of the one problem that keeps coming back. PIMPLES. (एक ऐसी मुसीबत का सामना करते हुए मुझे और ऋषभ पंत को देखिए जो बार-बार आती है, पिंपल्स)'

इस पोस्ट पर लोगों ने विराट और ऋषभ पंत को जमकर ट्रोल किया है। किसी ने लिखा कि दोनों ने ये बेकार विज्ञापन साइन कैसे कर लिया, तो किसी ने कहा कि दोनों को ऐसा विज्ञापन नहीं करना चाहिए। टीम इंडिया विश्व कप के लिए अगले सप्ताह इंग्लैंड रवाना होगी। विराट कोहली टीम के कप्तान हैं, जबकि ऋषभ पंत 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं हैं।

कुछ इस तरह उड़ रहा है विराट और ऋषभ का मजाक-

Hahah how do these guys sign up to do shit like this is beyond me 😂 — Rohit Suresh (@rohitkadaksures) May 16, 2019

I am surprised there is no Vinod Kambli in the background. He spent years in the background of other cricketers. — Ladykiller Ashutosh (Mock a\c) (@ashujosh83B) May 16, 2019