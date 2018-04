HappyBirthdaySachin वीरू ने सचिन को बर्थडे विश कर कहा- सिर्फ क्रिकेटर नहीं दुनिया है मेरी

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने खास अंदाज में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बर्थडे विश किया। सचिन आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर सचिन को विश कर रहे हैं। वीरू ने सचिन के लिए बहुत खास मेसेज लिखा। उनके मेसेज से फैन्स भी बहुत खुश हो गए।

वीरू ने ट्विटर पर लिखा, 'वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं, दुनिया है मेरी... और बहुतों की। ऐसे शख्स को जन्मदिन की बधाई, जो भारत में समय को रोक सकता है। शुक्रिया कि क्रिकेट के बल्ले को आपने बड़ा हथियार बना डाला। जिसे बाद में मेरे जैसे कई लोगों ने इस्तेमाल किया।'

Woh sirf ek Cricketer nahi,

Duniya hai Meri !



aur bahuton ki.



Many more happy returns of the day to a man who could stop time in India (literally) .Thank you for making the Cricket Bat such a great weapon, which later many like me could also use. #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/TVtpaxSiJz