कुछ इस खास अंदाज में विराट ने रवि शास्त्री को दी जन्मदिन की बधाई

ICC World Cup 2019 India National Cricket Team: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। रवि शास्त्री आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। विराट ने शास्त्री के जन्मदिन पर खास ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

A friend, mentor and above all a fantastic human being.

Happy birthday Ravi Bhai. @RaviShastriOfc