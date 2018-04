गंभीर-अफरीदी की ट्विटर फाइट में टूटी सारी हदें, गाली-गलौच पर उतरे लोग

भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अपरिपक्व व्यक्ति करार दिया। दोनों के बीच छिड़ी ट्विटर वॉर को लेकर भारतीय और पाकिस्तानी फैन्स ने सारी हदें पार कर डालीं। फैन्स इन ट्वीट्स को लेकर गाली गलौच पर भी उतर आए।

शाहिद अफरीदी ने कश्मीर मुद्दे पर एक ट्वीट किया था, जिसपर गंभीर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर अफरीदी का ट्वीट और संयुक्त राष्ट्र( यूएन) को लेकर उनका संदर्भ उनके 'आयु वर्ग' के मुताबिक है। गंभीर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'मीडिया ने हमारे कश्मीर और @UN पर @SAfridiOfficial के ट्वीट पर प्रतिक्रिया मांगी। कहने के लिए क्या है। अफरीदी की नजरें @UN पर हैं जो उसकी मंदबुद्धि वाले शब्दकोश के अनुसार अंडर-19 है जो उसका आयु वर्ग है। मीडिया आराम कर सकता है क्योंकि @SAfridiOfficial नोबॉल पर विकेट लेकर खुशी मना रहे हैं।'

Media called me for reaction on @SAfridiOfficial tweet on OUR Kashmir & @UN. What’s there to say? Afridi is only looking for @UN which in his retarded dictionary means “UNDER NINTEEN” his age bracket. Media can relax, @SAfridiOfficial is celebrating a dismissal off a no- ball!!!