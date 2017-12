wow! हेजल-युवराज की शादी को हुआ 1 साल, इस अंदाज में किया सेलिब्रेट

क्रिकेटर युवराज सिंह और एक्ट्रेस हेजल कीच की शादी को 1 साल पूरा हो गया है। दोनों ने 30 नवंबर को शादी की पहली सालगिरह मनाई। हेजल ने सोशल मीडिया पर अपनी और युवराज की फोटो शेयर की। इस तस्वीर में दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हेजल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'Wining and dining after 1 year of marriage. Happy Anniversary @yuvisofficial its been a roller coaster but i wouldn’t have wanted to do it with anyone else. I love you husband'

बता दें कि हेजल के इस फोटो के शेयर करते ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

A post shared by HazelKeechOfficial (@hazelkeechofficial) on Nov 30, 2017 at 7:53am PST

इस अंदाज में हुई थी शादी

हेजल कीच और युवराज सिंह की हाई प्रोफाइल शादी 30 नवंबर, 2016 को जालंधर में गुरुद्वारे में हुई थी।

* उसके बाद गोवा में हिंदू रीति-रिवाज से भी शादी हुई थी।

* शादी के दो फंक्शन दिल्ली में भी हुए थे। एक संगीत समारोह और फिर रिसेप्शन। युवराज की शादी और रिसेप्शन में टीम इंडिया के लगभग सभी क्रिकेटर्स शामिल हुए थे।

आगे की स्लाइड में देखें शादी की तस्वीरें