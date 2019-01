SAvsPAK; 1st ODI : हाशिम अमला ने वनडे में तोड़ा विराट कोहली का यह विश्व रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के ओपनर हाशिम अमला की बेहतरीन शतकीय पारी तब बेकार चली गई जब पाकिस्तान ने पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया पहला वनडे मैच 5 विकेट से जीत लिया। इसके सा​थ ही टेस्ट सीरीज में 3-0 से सुपड़ा साफ होने के बाद पाकिस्तान ने 5 वनडे मैचों वाली सीरीज की शुरूआत बेहतर तरीके से की और 1-0 की बढ़त ले ली। हाशिम अमला ने इस मुकाबले में 120 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 108 रन की पारी खेली। वनडे में यह उनका 27वां शतक है। इसके साथ ही हाशिम अमला ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम वनडे पारियों में 27 शतक लगाने का विश्व ​कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने अपना 27वां वनडे शतक 169वीं पारी में लगाया था।

A boundary by @DavidMillerSA12 (16* from 12) to end the innings, South Africa end on 266/2. Take a bow, @amlahash! Our opening batsman batted out the innings like the classy professional he is! You are #ProteaFire.#SAvPAK #ItsMoreThanCricket pic.twitter.com/TKmdc4QolU