Video: पाक गेंदबाज हसन अली ने लिया ऐसा कैच कि मच गया बवाल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आगाज से पहले केंट के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला, जिसके बाद पाक तेज गेंदबाज हसन अली विवादों में घिर गए हैं। दरअसल हसन अली ने गेंदबाजी के दौरान अपनी ही गेंद पर एक कैच टपका दिया, लेकिन ऐसे जश्न मनाया जैसे कि उन्होंने कैच लपक लिया हो और अंपायर ने बल्लेबाज को आउट भी दे दिया।

पाकिस्तान ने भले ही केंट को 100 रनों से हराया, लेकिन हसन की इस हरकत की खूब आलोचना की जा रही है। शनिवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट पर 358 रन बनाए और फिर केंट को 258 रनों पर ऑलआउट कर दिया। 30वें ओवर में केंट का स्कोर तीन विकेट पर 176 रन था। एलेक्स ब्लैक 89 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

आप भी देखिए क्या कुछ हुआः

@BumbleCricket have you seen a worse umpiring decision than this? Alex Blake given out after Hasan Ali dropped a dolly then pretended he’d caught it. What’s worse - the umpiring or the cheating? pic.twitter.com/gPEDprEDBr