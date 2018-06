'जो अर्जुन तेंदुलकर सिलेक्ट हुआ है वो सचिन का बेटा नहीं बल्कि'

भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को श्रीलंका में अगले महीने होने वाले दो चार दिवसीय मैचों के लिए भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है। भारत के युवा यहां दो, चार दिवसीय मैच और पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगे। जब से सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के अंडर 19 टीम में चुने जाने की खबर सामने आई है तब से लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया है।

कई लोगों ने अर्जुन तेंदुलकर को इस चयन के लिए बधाई दी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। आखिर अर्जुन लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे जो हैं, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को इन सबके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी।

सोशल मीडिया पर अर्जुन तेंदुलकर के टीम में चयन के बाद जब लोगों ने इसकी आलोचना की तो हर्षा भोगले ने अर्जुन के चयन पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया. उन्होंने लिखा- सचिन का बेटा नहीं है, जिसे अंडर 19-टीम में चुना गया है। वह अर्जुन तेंदुलकर है। एक खिलाड़ी, हमें इस खिलाड़ी का सम्मान करना चाहिए।

It is not "Sachin's son" who is picked for India U19. It is Arjun Tendulkar, a player in his own right and we must respect that.