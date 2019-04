IPL 2019: एस धौनी ने पहले पिता और अब 20 साल बाद किया बेटे का 'शिकार'

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण में 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच से एक अलग ही जानकारी निकलकर सामने आई है। चेन्नई के कप्तान और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी ने उस मैच से आईपीएल में पदार्पण कर रहे राजस्थान रॉयल्स के 17 वर्षीय युवा बल्लेबाज रियान पराग को विकेट के पीछे कैच आउट किया था। चेन्नई ने उस मैच को 4 विकेट से जीता था। उस मैच से यह जानकारी सामने निकलकर आई है कि एूमएस धौनी पहली बार रियान से उस समय मिले थे जब उनकी (रियान) उम्र सिर्फ 3 साल की थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एमएस धौनी के साथ रियान पराग दिखाई दे रहे हैं।

Many years ago, in the 99-00 season of the Ranji Trophy (see the 2nd innings of Assam in this scorecard) https://t.co/R2CzlZvnwG An Assam opener, called Parag Das was stumped by a young keeper called MS Dhoni. Parag Das is Riyan Parag's father! And MSD is the constant!

धौनी ने 20 साल पहले किया था रियान के पिता का शिकार

अब अचानक ही ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है कि एमएस धौनी ने न केवल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में रियान पराग को आउट किया है, बल्कि उन्होंने लगभग 19 साल पहले रियान के पिता पराग दास को भी एक घरेलू मैच में स्टम्प आउट किया था। धौनी ने 1999-2000 में बिहार की ओर से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी से अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया था। धौनी ने ईस्ट जोन लीग में असम के खिलाफ मैच की दूसरी पारी में रियान के पिता पराग दास को स्टम्प आउट किया था। दास ने उस मैच में 24 गेंदों पर 30 रन बनाए थे। बिहार ने इस मैच को 191 रन से जीता था।

