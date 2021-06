ENG vs NZ: हर्षा भोगले बोले, इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए कीवी टीम की नजर WTC फाइनल पर

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीराज का आखिरी मुकाबला गुरुवार से एजबेस्टन में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में 6 बदलाव किए हैं। मैच से पहले न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका लगा। कीवी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग कमर में दिक्कत की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टॉम ब्लेंडेल को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया।

न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन भी इस टेस्ट में नहीं खेल रेह हैं। उनकी जगह टॉम लैंथम कप्तानी कर रहे हैं। स्पिन गेंदबाज मिचेल सैंटनर भी फिट नहीं होने की वजह से टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने न्यूजीलैंड की टीम द्वारा 6 बदलाव करने को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "न्यूजीलैंड से छह बदलाव, उनकी नजर एक मैच खेलते हुए दूसरे मैच पर है। डब्ल्यूटीसी फाइनल को 8 दिन बचे हैं।

Six changes from New Zealand @BLACKCAPS. Six! You can see that they are playing one game with an eye on another. The #WTCFinal2021 is only 8 days away!