ICC के बाउंड्री नियम हटाए जाने से खुश हर्षा भोगले, लेकिन दी ये सलाह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में विवादित बाउंड्री नियम को हटा दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इस नियम की जमकर आलोचना हुई थी। अब वर्ल्ड कप खत्म होने के 3 महीने बाद आईसीसी ने इस नियम को हटा दिया है। इस नियम को हटाकर अब आईसीसी नए नियम के साथ आई है। इस नए नियम का क्रिकेट विशेषज्ञ हर्षा भोगले ने स्वागत किया है।

हर्षा भोगले ने आईसीसी के इस बदलाव की तारीफ करते हुए बैक टू बैक ट्वीट किए। इसके साथ उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटी सी सलाह भी दी है। उन्होंने पहला ट्वीट करते हुए लिखा- बाउंड्री का नियम अब खत्म हो गया। अब मल्टीपल सुपर ओवर होंगे। इससे सेलिब्रेशन और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि यह सही फैसला है। हालांकि, विश्व कप में जो हुआ उसकी संभावना लगभग असंभव रूप से कम रही होगी।

इसके बाद उन्होंने दूसरे ट्वीट में अपनी सलाह दी। उन्होंने अपना सजेशन देते हुए ट्वीट किया- मैं चाहूंगा कि बाद में होने वाले सुपर ओवर में, पहले सुपर ओवर के खिलाड़ी शामिल ना हो।

I would prefer that in a subsequent super over, the players involved in the previous one aren't available.