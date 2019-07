INDvsWI: धौनी की आर्मी में ट्रेनिंग को लेकर हर्षा भोगले ने कही ये बात, क्या उम्र के साथ बदल गए माही?

India Tour of West Indies 2019: भारत के अगले महीने होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेंट में ऋषभ पंत को बतौर विकेटकीपर मौका दिया गया है। अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी ने वेस्टइंडीज दौरे से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। धौनी ने पहले ही आर्मी में ट्रेनिंग के लिए छुट्टी मांगी थी। वर्ल्ड कप 2019 के बाद धौनी के संन्यास को लेकर भी कई चर्चा थीं, लेकिन इनसब पर भी अब विराम लग गया है।

महेंद्र सिंह धौनी के आर्मी में ट्रेनिंग और वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाने के फैसले पर हर्षा भोगले ने अपनी राय रखी है। हर्षा भोगले ने ट्वीट करते हुए लिखा है- ''जीवन के इस मोड़ पर अचानक धौनी ने टैरेटोरियल आर्मी में प्रशिक्षण लेने का फैसला करके सबको चौंका दिया। लेकिन उम्र के साथ साथ इनसान की प्राथमिकता बदलती रहती है। वेस्टइंडीज दौरे के बाद सितंबर में दक्षिण अफ्रीका भारत का दौरा करेगा। उम्मीद है कि चयनकर्ता धौनी से लगातार बातचीत कर रहे होंगे। इसलिए हमें ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं होगी।''

हर्षा भोगले ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा- ''सभी महान खिलाड़ियों के साथ यह अवसर होता है कि वे जब तक चाहें खेलें और खुद ही अपने भविष्य का फैसला करें। लेकिन खुद को वेस्टइंडीज दौरे के लिए अनुपलब्ध घोषित करके धौनी ने पूरी चर्चा से खुद को बाहर कर लिया। उनके इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए।''

As with all great players, Dhoni must be left free to play as long as he wants to. But like with all players, it is the selectors who must take a call on his future as an India player. But this call must emerge from discussion with Dhoni. The greats command that respect.