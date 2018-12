VIDEO: हर्षा भोगले को विराट कोहली में कुछ यूं दिखी तेंदुलकर छवि 

भारतीय कप्तान विराट कोहली एक ऐसी रन मशीन में बदल चुके हैं, जिसे रोकना संभव नहीं है। कोहली ने मेलबर्न में अपनी क्लास दिखाते हुए मैच के दूसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया को विकेट के लिए तरसा दिया था। उनके एक शॉट को देखकर कमेंटेटर हर्षा भोगले इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर की याद आ गई।

हर्षा ने विराट के इस शॉट को सचिन तेंदुलकर की तरह का शॉट कहा। जोश हेजलवुड की एक गेंद को कोहली ने ऑन साइड ड्राइव किया। गेंद सीधी सीमा रेखा के पार गई। हर्षा ने अपने ट्वीट में लिखा कि बार-बार यह सवाल पूछा जाता है कि सचिन और कोहली में से कौन बेस्ट है। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह हेजलवुड की गेंद को ड्राइव किया, उसमें तेंदुलकर की छवि साफ देखी जा सकती है।

भोगले ने ट्वीट किया- हम यह कह सकते हैं कि कोहली अगले तेंदुलकर हैं। जिस तरह उन्होंने शॉट मारा उनकी कोहनी ऊपर थी और सिर एकदम गेंद के ऊपर। सचिन तेंदुलकर अपने करियर में इसी तरह के शाट्स लगाते रहे हैं।

We keep asking if Kohli is the next Tendulkar. Time will tell but that on-drive off Hazlewood was all Tendulkar