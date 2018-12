VIDEO: हरमनप्रीत ने BBL में लपका शानदार कैच, लेकिन नहीं मनाया जश्न

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने करियर में कई एरोबैटिक्स कैच पकड़े हैं। हाल ही में उन्होंने महिला बिग बैश लीग में एक और शानदार कैच पकड़ा है। लेकिन वह इसका जश्न नहीं मना पाई। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टी-20 टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना का कैच लपका था।

भारतीय टीम टी-20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना को हरमनप्रीत और मंधाना दोनों ही फिलहाल वुमंस बिग बैश लीग (BBL) खेल रही हैं। मंधाना ने होबर्ट हुरीकेन के लिए पारी की शुरुआत की थी। उन्होंने 29 रन की पारी खेली। इसमें मंधाना ने दो चौके और एक छक्का लगाया।

इसके बाद उन्होंने एरियल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन हरमनप्रीत ने उछलते हुए उनका कैच पकड़ लिया। मंधाना इस स्ट्रोक को सही टाइम नहीं कर पाई। होबार्ट हैरिकेन ने 153 रन बनाए।

Harmanpreet leaps aannnddd...GONE! A ripping catch to send off her countrywoman Smriti Mandhana!@CommBank | #WBBL04 pic.twitter.com/fsHX6OZyNQ