हरमनप्रीत कौर ने ठोका वनडे वर्ल्ड कप का तीसरा शतक, मिताली राज को पछाड़ बना दिया ये रिकॉर्ड

1⃣0⃣0⃣ for @ImHarmanpreet! 👏 👏



The #TeamIndia vice-captain brings up a fantastic ton - her 4⃣th in WODIs. 👍 👍



India 289/4 after 46.1 overs. #CWC22 | #WIvIND



Follow the match ▶️ https://t.co/ZOIa3KL56d pic.twitter.com/aW76V2G9O8