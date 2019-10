हरमनप्रीत कौर 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। हरमनप्रीत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की। वह महिला और पुरुष दोनों वर्गों में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। हरमनप्रीत के बाद महेंद्र सिंह धौनी और रोहित शर्मा का नंबर आता है जिनके नाम पर समान 98 मैच दर्ज हैं।

A special cap for captain @ImHarmanpreet to mark her 100th T20I for #TeamIndia #INDvSA 🇮🇳🇮🇳👏🇮🇳 pic.twitter.com/Sp6KFUca9o