हार्दिक पांड्या की पोस्ट पर फैन ने किया ऐसा कमेंट, मिला कुछ यूं जवाब

हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के नियमित सदस्य हैं, लेकिन लोअर बैक इंजरी की वजह से वह टीम से बाहर चल रहे हैं। यह स्टार ऑल राउंडर पिछले कुछ समय से लोअर बैक की समस्या वजह से परेशान थे। हाल ही में पांड्या के पीठ के निचले हिस्से की लंदन में सफल सर्जरी हुई है। उनका रिहैबिलिटेशन जल्द शुरू होगा। पांड्या ने अपनी सर्जरी के बाद फैन्स को अपनी रिकवरी की जानकारी दी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। पांड्या ने इस यूजर की ट्रोलिंग का जवाब देकर बोलती बंद कर दी।

बड़ौदा के इस क्रिकेटर ने अपनी सफल सर्जरी के बाद की तस्वीर फैन्स के लिए शेयर की। उनकी इस पोस्ट के बाद फैन्स और क्रिकेटर्स ने उन्हें शुभकामना दी, लेकिन एक यूजर ने उन्हें 'कॉफी विद करण' वाले वाकये को लेकर ट्रोल करने की कोशिश की। जिसका जवाब हार्दिक पांड्या ने बखूबी दिया

बता दें कि करण जौहर के लोकप्रिय टीवी शो में विवादास्पद टिप्पणी की वजह से केएल राहुल और पांड्या को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। पांड्या ने तस्वीर के साथ लिखा कि सर्जरी सफल रही- सभी की दुआओं के लिए धन्यवाद।

Thanks mr nobody ! Here is your 20 sec fame !!!