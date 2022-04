रंग में लौटे हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी से इन खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज!

हार्दिक के अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 11 टेस्ट, 63 वनडे और 54 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने क्रमश: 532, 1286 और 553 रन बनाने के साथ-साथ कुल 116 विकेट चटकाए हैं।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Fri, 15 Apr 2022 11:36 AM

